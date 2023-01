Stichting: goede doelen vragen vaak te veel info van donateurs

Als mensen geld willen overmaken naar goede doelen, vragen die vaak meer informatie dan nodig is. Dat concludeert Stichting Donateursbelangen.

Donateursbelangen zegt 285 manieren van online geld doneren te hebben onderzocht. Bij 208 goede doelen is het niet mogelijk om anoniem eenmalig geld te geven, aldus de stichting. Bij 71 organisaties zijn mensen verplicht om hun postcode en huisnummer door te geven. Dat is ongeveer gelijk aan vorig jaar. Bij twaalf goede doelen moeten mensen hun telefoonnummer invoeren, maar dit waren er vorig jaar zeventig.

Volgens de stichting kunnen mensen bij driekwart van de onderzochte goede doelen geen geld geven zonder hun e-mailadres in te vullen. Bij een op de vijf organisaties staat in het donatieformulier alvast aangevinkt dat de donateur de nieuwsbrief wil ontvangen. Mensen moeten het dus uitzetten om zich niet aan te melden, in plaats van dat ze zelf bewust de keuze maken dat ze de nieuwsbrief willen krijgen.

“Een donatie is in het beginsel een gift zonder tegenprestatie maar meer en meer geldt dat bepaalde goede doelen als tegenprestatie persoonsgegevens verlangen tijdens het eenmalig online geld doneren”, aldus de stichting.

In de ogen van Donateursbelangen zijn er positieve ontwikkelingen. Vorig jaar vroegen dertig goede doelen om de geboortedatum van een donateur. De enige organisatie die dat nu nog doet, gaat daar volgens de stichting mee stoppen.

Donateursbelangen zet zich naar eigen zeggen in voor de privacy van mensen die geld willen geven aan goede doelen. De organisatie is dit jaar genomineerd voor een privacy-award van burgerrechtenorganisatie Privacy First. De winnaar daarvan wordt woensdag bekendgemaakt.