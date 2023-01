Supermarkt in Amsterdam beschadigd door explosie

Een supermarkt in Amsterdam-West is in de nacht van zondag op maandag beschadigd geraakt door een explosie, bevestigt de politie na bericht van AT5. Iets na 04.30 uur ging een explosief af op de Hoofdweg. Daardoor ontstond ook kort brand, maar die ging snel uit en de brandweer hoefde niet te blussen. Wel raakten de ramen en de zonwering van de winkel beschadigd door de knal. Er vielen geen gewonden.

De politie onderzoekt nog of de supermarkt het doelwit was van de explosie. Het explosief ging buiten op straat af en ter hoogte van de supermarkt zit ook de ingang van een groot appartementencomplex. Verder is recht tegenover de supermarkt een politiebureau, maar deze heeft “geen publieksfunctie”, aldus de woordvoerder. Het bureau is ’s nachts niet bemand en ook afgelopen nacht was niemand op het bureau aanwezig.

Er was zondag ook een explosie even voor 19.00 uur op de Zeilstraat in Amsterdam-Zuid. Daardoor raakte niemand gewond. Voor zover bekend is er geen verband tussen de twee explosies.