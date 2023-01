Deel ggz-patiënten weet nog niet of zorg dit jaar vergoed wordt

De grote ggz-instellingen hebben tot dusver minder dan de helft van de contracten met zorgverzekeraars afgesloten, meldt de Nederlandse ggz op basis van een rondgang. “Voor de mensen die geestelijke gezondheidszorg nodig gaan hebben, is dit heel vervelend”, zegt directeur Marijke Verbeek van de Nederlandse ggz. “Velen van hen weten nu niet of hun behandeling volledig vergoed gaat worden door hun verzekeraar.”

Zorginstellingen krijgen geld van verzekeraars voor het leveren van zorg. Afspraken daarover worden vastgelegd in een contract tussen in dit geval een ggz-instelling en de verzekeraars. Voor veel zorgverzekeringen geldt dat zorg bij een instelling alleen volledig vergoed wordt als die verzekeraar een contract heeft met die organisatie. Anders moet de patiënt zelf alles of een deel betalen.

De Nederlandse ggz deed navraag bij de 27 grootste ggz-instellingen, die samen zo’n driekwart van de verzekerde geestelijke gezondheidszorg vertegenwoordigen. Bij deze instellingen worden allerlei vormen van zorg geboden: van gesprekken voor mensen met een depressie tot gespecialiseerde zorg voor mensen met een persoonlijkheidsstoornis. De grote instellingen hebben op dit moment gemiddeld 40 procent van de contracten met verzekeraars rond. En dat terwijl mensen vóór 1 februari een nieuwe verzekering moeten hebben afgesloten. Dus weet een deel van de mensen nog niet of de verzekering die ze willen afsluiten wel de zorg vergoedt die ze denken nodig te hebben.

De contractering moet eigenlijk al voor het einde van het jaar rond zijn, maar de laatste jaren gaan de gesprekken steeds moeizamer. Dit jaar spelen onder meer de stijgende energiekosten en algemene inflatie een rol. Daardoor zijn ggz-instellingen meer geld kwijt en dat willen ze gecompenseerd krijgen door de verzekeraars. Ook maken instellingen meer kosten door het inhuren van zzp’ers, vanwege onder andere het hoge ziekteverzuim.

De Nederlandse ggz wijst erop dat het gemiddelde bruto-omzetverlies afgelopen jaar voor de grote ggz-instellingen ruim 6 procent was. De daling verschilt sterk per aanbieder: voor sommige is het verlies opgelopen tot 12 procent. De grote ggz-instellingen hebben contracten met alle verzekeraars nodig om zorg te kunnen blijven leveren. Directeur Verbeek denkt dat het uiteindelijk goedkomt: “wij hebben er vertrouwen in dat alle partijen, en dus ook de zorgverzekeraars, er baat bij hebben om dit snel en goed te regelen. Ook voor de mensen die deze zorg nodig hebben.”