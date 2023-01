Ede opent crisisnoodopvang voor ruim 100 asielzoekers

Ede opent op 1 maart een crisisnoodopvang voor maximaal 111 asielzoekers in een kantoorgebouw aan de Galvanistraat in die gemeente. De noodopvanglocatie blijft in elk geval zes maanden open en kan daarna nog eens zes maanden worden gebruikt, aldus de gemeente. In de nieuwe opvanglocatie worden vluchtelingen opgevangen die nu nog in crisisnoodopvangcentra in Overbetuwe en Rheden verblijven. Die locaties gaan dicht.

De gemeente huurt het leegstaande kantoorpand op een bedrijventerrein. Ede zorgt ook voor beheer en beveiliging van de locatie. Naar verwachting komen er asielzoekers uit landen als Turkije, Syriƫ, Afghanistan en Jemen naar Ede. De veiligheidsregio Gelderland-Midden, waar Ede bij hoort, moet dit jaar in totaal 450 crisisnoodopvangplekken voor vluchtelingen realiseren.