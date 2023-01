NVWA neemt honden in beslag bij omstreden Brabantse fokkerij

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is bezig met een grote inspectie bij een hondenfokkerij in Eersel bij Eindhoven. Er zijn al tientallen dieren in bewaring genomen en de actie zal nog geruime tijd duren, omdat het een groot terrein is met erg veel dieren. De fokker is al eerder in opspraak geweest doordat er in zijn bedrijf niet goed voor de dieren werd gezorgd. Hij kreeg eind vorig jaar de opdracht de werkwijze te verbeteren, maar de NVWA is niet tevreden, aldus de organisatie na een bericht in het Eindhovens Dagblad.

Sommige honden hebben al medische zorg nodig, anderen lopen met een natte vacht en problemen met het tandvlees. Circa twintig mensen werken aan de huidige actie mee, onder wie dierenartsen. Het is niet voor het eerst dat er honden bij dit bedrijf zijn meegenomen om ze ergens anders een beter leven te bezorgen.

In november kreeg de ondernemer al zowel de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) als dierenwelzijnsorganisatie House of Animals op zijn dak. “Het is daar echt niet ok√©”, aldus een woordvoerder van de NVWA toen. “Er zijn veel te veel honden, ze zitten in vieze hokken, we zien gestreste dieren, zaken als tandvleesontstekingen en ook honden die niet gewend zijn om buiten te komen. Ook wordt er zorg onthouden”, klonk het destijds al.

De NVWA begon vorig jaar met onderzoek om de fokker uiteindelijk zowel via het bestuursrecht als via het strafrecht te kunnen aanpakken.