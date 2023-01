OM: 30.000 euro beloning voor gouden tip schietpartij Zwijndrecht

Het Openbaar Ministerie looft een beloning van 30.000 euro uit voor de tip die leidt tot de aanhouding van de 49-jarige verdachte van de fatale schietpartij in Zwijndrecht zaterdag. Daarbij werd een 66-jarige vrouw gedood, haar 38-jarige dochter raakte zwaargewond. Zij ligt nog in kritieke toestand in het ziekenhuis.

De voortvluchtige man wordt verdacht van moord en poging tot moord, werd bekendgemaakt in het tv-programma Opsporing Verzocht.

Verdachte Minh Nghia Vuong, bijnaam ‘Lucky’ sloeg na de schietpartij bij het winkelcentrum in Zwijndrecht op de vlucht en wist tot nu toe uit handen van de autoriteiten te blijven. De politie vermoedt dat hij contact zoekt met mensen in zijn netwerk “om zo te voorzien in zaken als onderdak, eten en middelen om uit het zicht van de politie te blijven”.

De politie heeft twee auto’s waar de verdachte zich in verplaatst zou hebben teruggevonden. Ook zijn er ruim honderd tips binnengekomen. Maar die hebben nog niet geleid tot de aanhouding van de verdachte. Zondag publiceerde de politie een foto van de man, die een bekende is van de politie. Ook staat hij internationaal gesignaleerd en zijn overheidsinstanties ge├»nformeerd.

Inmiddels is een crowdfundingactie gestart. Met de opbrengst zeggen de initiatiefnemers de begrafenis van de 66-jarige vrouw te willen betalen en de revalidatiekosten van het zwaargewonde slachtoffer.