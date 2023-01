Rutte: Nederland wil nadenken over leveren tanks aan Oekraïne

Het kabinet is bereid na te denken over het leveren van moderne gevechtstanks van het type Leopard 2 aan Oekraïne. “Het besluit is nog niet genomen, maar we sluiten het zeker niet uit”, laat een woordvoerder van minister-president Mark Rutte desgevraagd weten.

Nederland heeft geen tanks, maar leaset achttien Leopard 2-tanks van Duitsland. Tegen internationale media in Brussel zei Rutte eerder dinsdag dat dat ook betekent dat Nederland die tanks kan kopen en desnoods weggeven. Als dat zinvol zou zijn om samen met andere landen te doen, is het kabinet bereid dat te overwegen, aldus de premier.

“Ik heb veel begrip voor de Oekraïense vraag”, zei Rutte volgens de Frankfurter Allgemeine Zeitung.