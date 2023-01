Segers verlaat na bijna 3800 dagen de Tweede Kamer

Op de dag dat hij 3779 dagen in de Tweede Kamer zit, neemt Gert-Jan Segers (ChristenUnie) afscheid van de volksvertegenwoordiging. Van die ruim tien jaar gaf hij een dikke zeven jaar leiding aan de fractie.

Hij kondigde anderhalf week geleden tot veler verrassing zijn vertrek uit de politiek aan. Dat besluit had hij al genomen in oktober. Mirjam Bikker is inmiddels gekozen als zijn opvolger als fractievoorzitter en politiek leider.

Segers wil meer tijd gaan besteden aan zijn gezin. Ook vindt hij het “ook gewoon heilzaam” om op een zeker moment plaats te maken voor een ander. Hij wist zijn partij, die vijf zetels telt, twee maal in een kabinet te loodsen.

Wat de 53-jarige Segers hierna gaat doen is nog niet bekend. Dat ligt volgens hem nog helemaal open. Hij is in elk geval van plan om een boek te schrijven waarin hij reflecteert op afgelopen tien jaar Kamerlidmaatschap.

De zetel die Segers achterlaat, gaat naar Nico Drost. Die zat in 2019 al een paar maanden voor de ChristenUnie in de Tweede Kamer. Hij verving toen Stieneke van der Graaf die met zwangerschapsverlof was.