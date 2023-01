Stichting Het Vergeten Kind wil geen leeftijdsgrens bij jeugdzorg

Stichting Het Vergeten Kind wil dat jeugdzorg niet meer stopt op het moment dat jongeren 18 jaar oud worden. De zorg moet doorlopen totdat die klaar is, of in ieder geval moet het eenvoudig te verlengen zijn tot de jongeren 21 of 23 jaar oud zijn. Ieder jaar moeten 3300 jongeren de jeugdzorg verlaten, omdat ze 18 zijn geworden.

De kinderstichting heeft een onderzoek gedaan onder 176 uithuisgeplaatste jongeren en 105 zorgmedewerkers. Bijna al deze jongeren, 98 procent, vond zichzelf niet klaar om te verhuizen. Ongeveer twee derde moest ook echt weg uit de zorglocatie waar ze woonden en 22 procent werd dak- of thuisloos, volgens de stichting.

Het Vergeten Kind zegt dat het om kwetsbare jongeren gaat die vaak niet of nauwelijks een vangnet hebben. Als ze 18 worden valt de zorg weg, omdat ze dan volwassen zijn en ze voor zichzelf zouden moeten kunnen zorgen. “Een oneerlijke en risicovolle start van een volwassen bestaan”, schrijft Het Vergeten Kind in een verklaring.

Volgens de stichting zorgt het vooruitzicht van verhuizen voor veel stress in de maanden voordat ze 18 worden. “We weten niet van al deze jongeren hoe lang ze dak- of thuisloos zijn. Sommigen kunnen binnen enkele dagen onderdak hebben gevonden, anderen leefden langer zonder vast onderdak”, zegt directeur van Stichting Het Vergeten Kind Margot Ende in een verklaring.

Een oplossing volgens de stichting is dat jongeren eenvoudig langer moeten kunnen blijven tot ze 21 of 23 jaar oud zijn. Nu is het nog erg afhankelijk van in welke gemeente het kind woont of dit mogelijk is. “Het belang van het kind werd volledig genegeerd”, zegt een jeugdbeschermer over zo’n aanvraag. “De aanvraag werd afgewezen, omdat het perspectief onvoldoende was onderzocht. De jeugdige werd op straat gezet, waardoor moeder haar als laatste redmiddel weer in huis heeft genomen. Dit was voor zowel de jeugdige, moeder als de broertjes en zusjes onwenselijk.”

Zondag begint de Week van Het Vergeten Kind. Dan wordt er zoveel mogelijk aandacht gevraagd voor het probleem dat kwetsbare jongeren als ze 18 worden weg moeten uit hun vertrouwde omgeving, schrijft de stichting.