Toezichthouders: dodelijke hoestdrankjes niet in Nederland

De vervuilde hoestdrankjes waardoor in andere landen honderden kinderen zijn overleden, zijn in Nederland niet op de markt gebracht. Dat zeggen de twee toezichthouders, het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) van de Verenigde Naties waarschuwde maandag voor een paar merken hoestdrankjes. Daarin kunnen de giftige stoffen ethyleenglycol en di-ethyleenglycol zitten. Die zijn in zeker zeven landen aangetroffen, waaronder Indonesiƫ, Gambia en Oezbekistan. Meer dan 300 kinderen zouden daaraan zijn overleden. De meesten waren jonger dan 5 jaar oud. De hoestsiropen zouden onder meer in India zijn gemaakt.

Het CBG gaat over de registratie en toelating van geneesmiddelen in Nederland. De hoestdranken waarvoor de WHO waarschuwt, zijn niet in Nederland geregistreerd, aldus de toezichthouder. “Ofwel geen reden nu om je zorgen te maken. Uiteraard houden we de situatie goed in de gaten.” Als een geneesmiddel eenmaal op de markt is, valt het onder de IGJ. Die laat weten: “Wij hebben geen aanwijzingen dat deze hoestdrank in Nederland op de markt is, maar houden dit zeker in de gaten.”

Ethyleenglycol en di-ethyleenglycol worden onder meer gebruikt als antivries in auto’s. Als mensen het binnenkrijgen, kunnen ze last krijgen van buikpijn, overgeven, diarree, hoofdpijn, wanen en nierfalen, en uiteindelijk kunnen ze daardoor overlijden. Bij kinderen gebeurt dit bij een lagere dosis dan bij volwassenen.