Avatar II nu in top 3 meest succesvolle films in Nederlandse bios

De tweede Avatar-film, The Way of Water, staat in de top 3 van meest succesvolle films in de Nederlandse bioscopen. Dat heeft The Walt Disney Company woensdag bekendgemaakt.

Het vervolg op de film uit 2009 heeft inmiddels 23,2 miljoen euro opgebracht en heeft daarmee het brons veroverd van Bohemian Rhapsody. De biografiefilm over Queen-zanger Freddie Mercury bleef steken op 22 miljoen euro en staat daarmee nu op de vierde plaats in het lijstje. De tweede plek is voor Titanic uit 1997, die in Nederland 26,7 miljoen euro opbracht. Het goud is voor de liveactionversie van The Lion King, die in 2019 in de Nederlandse bioscopen ruim 31 miljoen euro opbracht. De eerste drie titels zijn allemaal van The Walt Disney Company.

Deze cijfers gaan nadrukkelijk over de opbrengst van de films, en niet over bezoekersaantallen. In Nederland trok Avatar II tot nu toe meer dan 1,5 miljoen bezoekers. De eerste Avatar staat overigens op plek 7 in dit Nederlandse lijstje, met een opbrengst van bijna 20 miljoen euro. Plek 5 en 6 zijn voor de laatste twee James Bond-films, No Time To Die (20,8 miljoen) en Spectre (20,5 miljoen).

Avatar: The Way of Water is wereldwijd succesvol. De film over een boomvolk en een watervolk die samen vechten tegen kwaadaardige mensen bracht wereldwijd al meer dan 2 miljard dollar op. Hiermee staat de film wereldwijd op de zesde plek van meest succesvolle titels ooit. In deze lijst staat de eerste Avatar op de eerste plek, met een opbrengst van bijna 3 miljard dollar. De rest van top 5 bestaat uit Avengers: Endgame, Titanic, Star Wars Episode VII en Avengers: Infinity War.