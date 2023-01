CIDI noemt kennis over Holocaust ‘van essentieel belang’

“Alarmerend en schokkend”, noemt Naomi Mestrum, directeur van het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) de resultaten van een onderzoek over de kennis en het bewustzijn van de Jodenvervolging tijdens de Tweede Wereldoorlog. “De Holocaust is een dieptepunt in de moderne geschiedenis en laat duidelijk zien waar racisme en uitsluiting toe leiden. Het is van essentieel belang dat leerlingen deze geschiedenis kennen.”

Helemaal nieuw zijn de bevindingen, waaruit onder meer naar voren komt dat jongeren twijfels hebben over de Holocaust, in het onderzoek niet voor het CIDI. “We hebben in het verleden ook al resultaten gezien van onderzoeken waar we niet heel blij van werden. Maar de situatie is wel verergerd”, zegt Mestrum. De coronacrisis heeft daar volgens het CIDI mogelijk ook aan bijgedragen, vanwege de toename van complottheorieën en Holocaustontkenning en -bagatellisering.

De directeur doet dan ook een dringende oproep aan het onderwijs voor meer educatie over deze geschiedenis. “We doen er zelf ook veel aan. Zo organiseren we reizen met docenten naar Yad Vashem in Israël en Auschwitz.” Voor die reizen is meer interesse dan tien jaar geleden. “Zeker onder jonge docenten. We hebben elk jaar wachtlijsten”, aldus Mestrum. Of er dan niet meer dan de 25 beschikbare plekken moeten komen? Dan moet er volgens de directeur eerst meer geld zijn, bijvoorbeeld subsidie van de overheid. “Het wordt nu gefinancierd door de Joodse gemeenschap zelf.”

Volgens Mestrum is educatie zo belangrijk, omdat de dynamiek van toen nog steeds terug is te zien in de huidige samenleving. “De dynamiek van vijandbeeld, complottheorieën, vooroordelen, institutioneel racisme en discriminatie. De geschiedenis heeft geleerd waar dat toe kan leiden. Dat mag echt niet worden vergeten.”