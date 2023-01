Comité 4 en 5 Mei: vergeten geschiedenis leidt tot gevaar

“Een samenleving die de geschiedenis verdringt en vergeet, loopt gevaar”, zegt Wim van de Donk, voorzitter van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Hij reageert daarmee op een woensdag verschenen onderzoek waaruit naar voren komt dat bijna een kwart van de Nederlandse jongeren twijfelt aan de Jodenvervolging tijdens de Tweede Wereldoorlog of denkt dat het aantal Joden dat werd gedood zwaar overdreven is.

Volgens het comité, dat zich bezighoudt met de herdenkingen en vieringen rondom de Tweede Wereldoorlog, toont het onderzoek opnieuw aan hoe belangrijk het is in het onderwijs aandacht te besteden aan de Holocaust en de oorlog. Naast de bevindingen in het onderzoek krijgt de organisatie meer van dit soort signalen binnen. “Als je bedenkt dat 65 procent van de leerlingen in het voorgezet onderwijs na het tweede leerjaar geen geschiedenisonderwijs meer krijgt, dan is daar nog een wereld te winnen”, staat in een statement van het comité.

Naast een gebrek aan onderwijs ziet het comité dat jongeren ook door “desinformatie”, bijvoorbeeld via sociale media, een verkeerd beeld van de Holocaust voorgeschoteld krijgen. Het comité wil dit tij samen met andere betrokken partijen keren. “We vragen daarbij om steun van de hele Nederlandse samenleving.”