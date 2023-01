Griepepidemie neemt in kracht af

De griepepidemie neemt verder in kracht af. Afgelopen week bezochten 34 op de 100.000 mensen de huisarts met klachten die kunnen duiden op de griep, meldt onderzoeksinstituut Nivel. In ongeveer de helft van de monsters die huisartsen bij patiënten met klachten namen, werd het griepvirus gevonden.

Sinds half december hebben we in Nederland te maken met een epidemie. Afgelopen week was de eerste keer dat het aantal mensen met griepachtige klachten dat zich bij de huisarts meldde onder de zogenoemde epidemische grens uitkomt, maar de epidemie is pas officieel ten einde als dat twee weken achter elkaar zo is. Ook andere factoren worden meegewogen, zoals het percentage patiënten dat het griepvirus heeft.

Er is in de regel sprake van een griepepidemie als langere tijd minimaal 58 op de 100.000 inwoners met griepachtige klachten naar de huisarts gaan (de epidemische grens). Naast het griepvirus (officieel influenzavirus geheten) gaan er ook nog andere virussen rond die luchtwegklachten geven, zoals het RS-virus, het rhinovirus en het coronavirus.