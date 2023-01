Mensenrechtenhof buigt zich over rol Rusland in MH17-ramp

Rusland moet zich voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) verantwoorden voor zijn rol bij het neerhalen van vlucht MH17. Het hof neemt de klacht van Nederland tegen Rusland in behandeling. Het is voor het eerst dat een internationale rechter zich buigt over de verantwoordelijkheid voor de vliegramp.

Als het hof Rusland uiteindelijk schuldig acht, is dat van grote politieke betekenis. Het kan Moskou ook veroordelen tot het betalen van schadevergoedingen. De uitspraak kan nog wel jaren op zich laten wachten.

Rusland probeerde het hof in Straatsburg tevergeefs ervan te weerhouden de zaak in behandeling te nemen. Het beweerde dat het niets te vertellen had in Oost-Oekraïne toen in 2014 van daaruit de raket werd afgeschoten die MH17 fataal werd. De dood van de 298 inzittenden, onder wie bijna tweehonderd Nederlanders, zou het land dus ook niet aangerekend kunnen worden. Maar het hof denkt daar anders over.

De zaak voor het mensenrechtenhof is niet het enige spoor dat Nederland bewandelt om gerechtigheid te krijgen voor de slachtoffers. De rechtbank Den Haag heeft rebellenleider Igor Girkin (51), zijn rechterhand Sergej Doebinski (60) en garnizoenscommandant Leonid Chartsjenko (50) eind vorig jaar veroordeeld tot levenslang voor hun rol in het neerhalen van MH17. Ook probeert Nederland om Rusland aansprakelijk te stellen voor de ramp, wat Moskou uiteindelijk voor het Internationale Gerechtshof zou kunnen brengen.