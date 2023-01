Tweede Kamer en gemeenten hebben last van storing Microsoft

Een wereldwijde storing bij softwarebedrijf Microsoft treft ook organisaties in Nederland. Zo zijn debatten en commissievergaderingen van de Tweede Kamer moeilijker te volgen via livestreams. “Het kan zijn dat de verbinding wegvalt”, laat de Kamer weten. Bij enkele gemeenten kunnen mensen geen afspraken maken of paspoorten aanvragen, of is het moeilijk om contact te krijgen met iemand bij de gemeente. Dat geldt onder meer voor Leeuwarden, Waalwijk, Best, Ameland, Hattem, Heerde, Oldebroek, Maassluis en Maasdriel. Ook het storingsnummer van drinkwaterbedrijf Vitens is moeilijk bereikbaar.

De storing treft meerdere diensten van Microsoft, waaronder e-mailplatform Outlook en vergaderdienst Teams. Volgens Microsoft is een verandering aan de eigen systemen misgegaan. “We hebben de verandering teruggedraaid en houden de dienst in de gaten terwijl die herstelt. Sommige klanten melden ook dat hun diensten het weer doen”, laat het bedrijf weten.