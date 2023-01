Politie krijgt 135 tips over fatale schietpartij Zwijndrecht

Bij de politie zijn er ongeveer 35 tips binnengekomen over de schietpartij in Zwijndrecht nadat de zaak dinsdag werd behandeld in het tv-programma Opsporing Verzocht. Eerder kreeg de politie zo’n honderd tips binnen over de zaak, meldt de politie woensdag.

In het programma werd bekendgemaakt dat de 49-jarige Ming Nghia Vuong verdacht wordt van moord en poging tot moord. Hij is nog altijd voortvluchtig en het Openbaar Ministerie heeft een beloning van 30.000 euro uitgeloofd voor de tip die leidt tot de aanhouding van de 49-jarige man. Eerder heeft de politie twee auto’s van de verdachte gevonden dankzij tips.

Afgelopen zaterdag schoot Vuong volgens de politie bij een winkelcentrum in Zwijndrecht een 66-jarige vrouw dood en ging daarna op de vlucht. Daarbij raakte ook de 38-jarige dochter van het slachtoffer zwaargewond. Zij ligt nog in kritieke toestand in het ziekenhuis.

Voor de slachtoffers is er een crowdfundingactie gestart. De opbrengst daarvan gaat naar de begrafenis en de revalidatiekosten van de slachtoffers.