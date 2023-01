Rechters en officieren van justitie overwegen actieweek om cao

Rechters en officieren van justitie overwegen een actieweek voor een betere cao. De Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak (NVvR) trekt drie weken lang door het land langs negen gerechten en parketten om met de leden te spreken over de mogelijkheden om actie te voeren voor nieuwe arbeidsvoorwaarden voor de rechterlijke macht.

“Het beroep van magistraat wordt steeds onaantrekkelijker door een te hoge werkdruk als gevolg van structureel overwerk”, meldt de NVvR op de website. “Daarnaast is de veiligheid van togadragers in het geding en moeten verlofdagen steeds langer van tevoren worden ingepland.”

Als minister Franc Weerwind voor Rechtsbescherming niet met een beter cao-bod komt, bereidt de NVvR een landelijke actieweek voor. Woensdagmiddag praten de vakbondsleden daarover tijdens een bijeenkomst in het gerechtshof in Den Bosch, donderdag bij de rechtbank in Haarlem. Maandag was de eerste actiebijeenkomst in het Paleis van Justitie in Den Haag, waar bijna honderd leden bijeenkwamen en de actiebereidheid volgens de vakbond groot bleek.

De NVvR heeft in december na zeven rondes de cao-onderhandelingen met het ministerie opgeschort. De vakbond vreest dat het beroep van magistraat steeds onaantrekkelijker wordt, voor de huidige én de toekomstige generatie. “De minister voor Rechtsbescherming toont met zijn cao-bod geen ambitie hieraan iets te doen. Voor de NVvR is dat onbespreekbaar en onbegrijpelijk. Om die reden zijn de besprekingen stilgelegd, totdat de minister met een concreet en beter voorstel komt.”