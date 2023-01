Ruim 1 op de 10 vrouwen heeft mentale klachten na zwangerschap

Zo’n 11 procent van de vrouwen is na haar zwangerschap ongelukkig, zenuwachtig of somber, of heeft op een andere manier last van mentale klachten. Dat komt naar voren in de nieuwe landelijke monitor over zwangerschappen van het Trimbos-instituut. De monitor is ingevuld door 992 vrouwen met kinderen jonger dan 2 jaar.

Zeker vrouwen zonder partner of vrouwen die ongepland zwanger raakten, zijn extra kwetsbaar. Zij hebben relatief vaker last van mentale problemen na de bevalling. Dit heeft ook invloed op hun kinderen, benadrukt projectleider Marlous Tuithof. Ze vindt dat er meer onderzoek nodig is naar de klachten en wat voor hulp zwangeren nodig hebben.

Het Trimbos-instituut doet nog aanvullend onderzoek naar de mentale gezondheid van zwangere vrouwen. Daaruit moet meer duidelijk worden over de ernst van de klachten en of zwangeren de hulp krijgen die ze nodig hebben.