Vakbond CNV dreigt met vijfdaagse staking in het streekvervoer

Vakbond CNV dreigt met een landelijke staking in het streekvervoer van vijf dagen. Die zal plaatsvinden vanaf maandag 6 februari als de werkgevers niet ingaan op een door de bond gesteld ultimatum, aldus het CNV. Dat ultimatum is woensdag verstuurd aan werkgeversvereniging VWOV, en heeft betrekking op de grotere cao in het streekvervoer waaronder zo’n 13.000 werknemers vallen. Het gaat daarbij met name om buschauffeurs. VWOV heeft geen goed woord over voor het besluit.

Het CNV stelt een aantal eisen, waaronder een “stevige loonsverhoging, een goede ouderenregeling en een aanpak van de hoge werkdruk”. De bond geeft aan dat verschillende voorstellen zijn gedaan om de hoge werkdruk aan te pakken, waaronder extra tijd voor het nuttigen van een warme maaltijd tijdens een late dienst. “Normale voorstellen om het werk beter te maken. Maar de werkgevers schuiven alles van tafel en komen niet met betere oplossingen”, aldus CNV-onderhandelaar Hanane Chikhi.

De Vereniging Werkgevers Openbaar Vervoer (VWOV) noemt het ultimatum en de stakingsdreiging “onbegrijpelijk”. Volgens een woordvoerster gaat VWOV op basis van deze dreiging niet met de bonden onderhandelen. “Het openbaar vervoer verstoren met een pakket van 11 procent op tafel is niet uit te leggen naar onze werknemers en naar reizigers. We beraden ons en komen donderdag met een verdere reactie”, aldus de zegsvrouw.

De vakbond meldde dinsdagavond al een ultimatum richting de werkgevers te gaan sturen. Dat besluit volgde op ledenraadplegingen die maandag en dinsdag werden gehouden. CNV gaf toen al aan “op grote schaal” acties te willen voorbereiden, maar over de invulling van de acties was op dat moment nog niets bekend.

Bij de acties zou CNV optrekken met vakbond FNV, die zich nog buigt over vervolgstappen. Vorige week organiseerde de FNV ook al een staking om betere arbeidsvoorwaarden af te dwingen. Als gevolg daarvan viel donderdag en vrijdag 40 procent van het openbaar vervoer uit. CNV deed toen niet mee.

Medewerkers binnen de kleinere cao in het streekvervoer gaan binnenkort hoe dan ook weer staken, meldde vakbond VVMC dinsdagavond. Onder de zogeheten cao Multimodaal vallen 1300 medewerkers, met name treinpersoneel van regionale vervoerders als Arriva en Keolis. De bonden voerden de afgelopen tijd gesprekken met de werkgevers, maar het loonbod dat daaruit volgde was niet “noemenswaardig” en “nog steeds te laag”, liet een woordvoerster van de VVMC weten. Wanneer deze nieuwe stakingen gaan plaatsvinden is nog niet bekend, maar volgens de bond zou dat in meerdere regio’s tegelijkertijd zijn.