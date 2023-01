Yeşilgöz: wijdverbreide twijfels aan Holocaust ronduit schokkend

Justitieminister Dilan Yeşilgöz is erg geschrokken van onderzoek waaruit blijkt dat bijna een kwart van de Nederlandse jongeren twijfelt aan de jodenvervolging tijdens de Tweede Wereldoorlog. “Dit is niet alleen ronduit schokkend, het is ook zeer ernstig”, twittert de VVD-bewindsvrouw.

Het onderzoek onder 2000 Nederlanders werd vorig jaar gehouden door een internationale organisatie die opkomt voor slachtoffers van de Holocaust. Eerder werd diezelfde peiling gehouden in andere westers landen, maar nergens waren de resultaten zo ernstig als in Nederland. “We hebben als samenleving veel werk te doen”, concludeert Yeşilgöz. “En snel ook.”

“Wat een verschrikking dit bericht”, zegt Jan Paternotte, fractievoorzitter van D66 in de Tweede Kamer. “Het immense leed van de shoah is nog overal om ons heen. Het zaaien van twijfel, zelfs door politici, is gevaarlijk en intens kwetsend voor alle nabestaanden. We moeten vechten tegen antisemitisme en haat, elke dag.”

“Nee de Holocaust is niet verzonnen”, aldus VVD-Kamerlid Ulysse Ellian. “Zolang zoveel mensen dit denken zal er een stevige voedingsbodem voor antisemitisme zijn.” Hij noemt educatie “een belangrijke pijler” om dat tegen te gaan. “De betekenis van de Holocaust mag nooit vergeten worden.”