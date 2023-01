CPNB: vorig jaar meer boeken verkocht en uitgeleend dan in 2021

Er zijn in 2022 in Nederland meer boeken verkocht en uitgeleend dan in het jaar ervoor. Dat maakte Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek (CPNB) donderdag bekend. In totaal werden er vorig jaar zo’n 43 miljoen boeken (fysieke uitgaven en e-books) in Nederland verkocht, een stijging van 0,4 procent ten opzichte van 2021.

Van het totale aantal ging het bij 3 miljoen verkochte boeken om digitale exemplaren. Mensen met een bibliotheekpas leenden afgelopen jaar in totaal 51 miljoen gedrukte boeken. Dat is een toename van 34 procent in vergelijking met het jaar ervoor. Het aantal geleende e-boeken lag op 7,4 miljoen en nam met zo’n 1,5 procent af.

Volgens CPNB hebben fysieke boekhandels in 2022 een inhaalslag gemaakt ten opzichte van de coronaperiode, toen er minder boeken in winkels zelf werden gekocht. Het aantal verkochte fysieke boeken ligt echter nog altijd zo’n 2 procent onder het niveau van 2019. Hiertegenover staat dat de onlineverkoop in zowel afzet als omzet is gedaald, aldus de stichting.

CPNB-directeur Eveline Aendekerk is blij dat er vorig jaar weer meer boeken zijn verkocht. “De populariteit van boeken lijkt in 2022 duidelijk te bestendigen en dat is een mooie opsteker voor het leesklimaat in ons land, zeker ook omdat we zien dat dit in landen om ons heen niet het geval is. Ook weten lezers de weg naar de fysieke boekhandel en bibliotheek na alle coronasluitingen weer te vinden”, laat zij in een verklaring weten.

Wel uit Aendekerk haar zorgen over de afname van het aandeel Nederlandstalige verkochte boeken. Vorig jaar was namelijk een op de vijf verkochte boeken niet in het Nederlands uitgegeven, maar enkel anderstalig verkrijgbaar. “Dat is voor de gehele keten van Nederlandse makers een zorgelijke ontwikkeling. Laten we het Nederlandse boek koesteren en het cultureel literaire klimaat in Nederland beschermen.”

De CPNB maakt donderdagmiddag bekend welke boeken het best werden verkocht in 2022.