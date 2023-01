Den Haag: nog geen besluit over maatregelen rond blokkade A12

Den Haag heeft nog geen besluit genomen over maatregelen om een aangekondigde blokkade van de snelweg A12 te voorkomen. De zogenoemde driehoek van burgemeester, politie en het Openbaar Ministerie, is niet bij elkaar gekomen. “Op dit moment hebben we er niets over te melden”, laat een woordvoerster van burgemeester Jan van Zanen weten.

Klimaatactivisten van Extinction Rebellion willen komende zaterdag de snelweg blokkeren ter hoogte van de tijdelijke Tweede Kamer en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Dat hebben ze de afgelopen jaren vaker gedaan. Het nieuwe protest was in december aangekondigd. Zes activisten zijn donderdagochtend opgepakt omdat ze anderen hadden opgeroepen mee te doen. Een zevende persoon was vorige week om dezelfde reden aangehouden.

Negen maatschappelijke organisaties zijn boos over de arrestaties en willen daarom meedoen aan het protest. Het gaat onder meer om FNV, Greenpeace Nederland, Milieudefensie, Oxfam Novib en Urgenda.

De gemeente Den Haag laat weten: “Het is geen demonstratie, want Extinction Rebellion heeft niets bij ons aangemeld. Het is een mogelijke blokkade. Ze zijn voortdurend van alles aan het roepen, maar ze nemen geen contact op met de gemeente. We hebben zelf op meerdere manieren geprobeerd contact te zoeken met de organisatoren, maar tevergeefs. We wilden afspraken maken om gevaar voor deelnemers en omstanders te voorkomen.”