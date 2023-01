Eerste genderneutrale RadioRingen uitgereikt

In Hilversum worden donderdagavond de belangrijkste radioprijzen van het jaar uitgereikt. Naast de Gouden RadioRing voor beste programma gaat het om de prijzen voor de beste podcast en beste presentator.

Dit jaar wordt voor het eerst geen onderscheid meer gemaakt tussen de beste mannelijke en vrouwelijke presentator, maar is er slechts één prijs. Voor die prijs komen drie mannen en drie vrouwen in aanmerking: Marieke Elsinga, Bart Arens, Rob van Someren, Tim Op Het Broek, Iris Enthoven en Emmely de Wilt.

Aan De Slag! (NPO Radio 2 / AVROTROS), Adres Onbekend (NPO Radio 5 / KRO-NCRV), KINKSTART (KINK), Somertijd (Radio 10) en Spijkers met Koppen (NPO Radio 2 / BNNVARA) maken dit jaar kans op de Gouden Radioring. Vorig jaar ging de belangrijkste prijs naar ochtendshow Mattie & Marieke (Qmusic) van Mattie Valk en Marieke Elsinga.

Verder zijn de podcasts Brokko met Korthom & Lotte, De Cor Potcast, F1 Aan Tafel, FCA Daily: Alles over voetbal en Vrouwmibo in de race om de RadioRing Beste Podcast te winnen. Tijdens de uitreiking in De Vorstin in Hilversum worden naast de drie publieksprijzen ook de Marconi Awards uitgereikt. Deze juryprijzen bestaan uit de Oeuvre Award, de Aanstormend Talent Award en de Beste Zender Award.

De stembussen voor de tweede stemronde zijn nog open. Er kan donderdag nog tot 12.00 uur worden gestemd.