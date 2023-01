Festivals hebben minder last van materiaal- en personeelstekort

Het regelen van genoeg personeel en materiaal voor festivals is nog steeds een aandachtspunt, maar de situatie is een stuk beter dan vorig jaar. Dat zeggen Bente Bollmann, woordvoerder van de festivals Lowlands en Down The Rabbit Hole, en Willem Westermann van brancheorganisatie Vereniging Van Evenementenmakers (VVEM). Een belangrijk verschil met vorig jaar is dat de organisatoren nu zekerheid hebben over het doorgaan van de festivals, waar dat vorig jaar pas in maart zeker was.

“We zitten nog steeds in de situatie dat de arbeidsmarkt krap is”, zegt Bollmann. Dat geldt over de hele linie, meent hij. “Het blijft een issue.” Het was voor de coronapandemie makkelijker om personeel te vinden, stelt Bollmann, maar vergeleken met vorig jaar is de situatie volgens hem wel “wat beter”. “Vorig jaar was het echt heel nijpend, toen is het uiteindelijk met hangen en wurgen goedgekomen.”

Westermann zegt dat het al sinds medio 2017 lastiger is om personeel te vinden. Dat werd in de coronapandemie een stuk erger. “Toen zijn er door corona veel mensen vertrokken. Veel personeel is vorig jaar wel weer teruggevonden.” Het gaat volgens hem nu dan ook een stuk beter dan vorig jaar. “Vorig jaar leek het onmogelijk en nu is het weer te doen.”

De grote onzekerheid vorig jaar verergerde de situatie. Toen wisten we pas in maart dat de festivals door konden gaan, dus de voorbereidingstijd was een stuk korter, zegt Bollmann. “Het was daarom ook moeilijk om personeel binnen te halen. Vorig jaar rond deze tijd konden we niks toezeggen.” Het feit dat de festivals nu zekerheid hebben over hun agenda, scheelt volgens hem dan ook absoluut. “Het is een wereld van verschil.”

Ook de situatie wat betreft materialen is verbeterd, zien Bollmann en Westermann. Vorig jaar was er een acuut tekort, zegt de VVEM-zegsman. “De oorlog in Oekra├»ne was net begonnen.” Dat verstoorde de aanvoerlijnen van materialen. “Zo was er vorig jaar even geen hout op een gegeven moment.” Daarnaast ging materiaal deels naar asielopvang en GGD-locaties. “Dat is nu ontzettend afgezakt.” Bollmann beaamt dat. “Het is niet zo dat de festivals nu dreigen in het geding te komen. Maar het heeft nog wel extra planning nodig.”

Een bron van zorg is nu wel de hoge inflatie. “De personeelskosten stijgen, de inkoopprijzen, de kosten van materiaalhuur.” Dat gaat volgens Bollmann zeker invloed hebben op de ticketprijzen. “Het is onvermijdelijk. Je ziet het nu al met festivals waarvan tickets in de verkoop zijn. De ticketprijzen stijgen fors. Het moet onderaan de streep natuurlijk wel uit kunnen.”