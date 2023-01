Gladheid zorgt tijdens ochtendspits niet voor grote problemen

De ochtendspits ondervindt donderdagochtend geen grote problemen door gladheid, zegt Rijkswaterstaat. In de nacht van woensdag op donderdag zijn hierdoor veel ongelukken gebeurd, maar donderdagochtend lijkt het vooralsnog mee te vallen. Een ongeval met een vrachtwagen eerder in de nacht zorgde in de ochtend voor veel vertraging op de A12 richting Arnhem bij knooppunt Velperbroek. Ook op de omliggende wegen liep het vast.

De A12 is inmiddels weer vrijgegeven.

In Noord-Brabant, Gelderland en Limburg geldt donderdagochtend code oranje wegens ijzel. Het KNMI waarschuwt dat het plaatselijk verraderlijk glad kan zijn. In Drenthe en Overijssel geldt nog code geel.

Veiligheidsregio Limburg-Noord zegt verschillende meldingen binnen te krijgen van ongevallen en blikschade door gladheid. “Ons advies is om nu niet de weg op te gaan als dat niet nodig is. Begin je werkdag thuis en vertrek eventueel pas na 10.00 uur.”

In de nacht kwamen auto’s vooral in de problemen rond Arnhem en Nijmegen. Ook gebeurden op de A1 tussen Deventer en Kootwijk meerdere ongelukken door gladheid, melden lokale media.