Groothandelaren: medicijntekorten zullen dit jaar groeien

Het tekort aan medicijnen zal dit jaar nog verder oplopen, voorspelt de bond van farmaceutische groothandelaren BG Pharma. Vorig jaar meldden apothekers al een recordaantal medicijntekorten. Maar doordat dit jaar de grote verzekeraars meer medicijnen aanwijzen als ‘voorkeursmiddel’ dreigt het systeem nog kwetsbaarder te worden, voorspelt voorzitter van BG Pharma Léon Tinke.

Verzekeraars kunnen het middel van één leverancier aanwijzen als voorkeursmiddel, wat wil zeggen dat verzekerden alleen het medicijn van dat merk vergoed krijgen. Het gaat om geneesmiddelen waar geen patent meer op zit, waaronder cholesterolverlagers, maar ook middelen tegen hartfalen en MS. De middelen mogen door alle fabrikanten worden geproduceerd. De leverancier wiens medicijn is aangewezen als voorkeursmiddel zal daar veel van naar Nederland halen, legt Tinke uit. Voor de anderen is dat weinig aantrekkelijk. Omdat het om relatief goedkope medicijnen gaat en er maar weinig afzetmarkt overblijft, wegen de kosten niet op tegen de baten.

Dit systeem werkt het tekort aan medicatie in de hand, aldus Tinke, die ook directeur is van groothandel Pluripharm. Als voor een voorkeursmiddel een leveringsprobleem ontstaat, moeten groothandelaren een ander middel leveren. Maar doordat leveranciers daar relatief weinig van naar Nederland hebben gehaald, kunnen ook de alternatieve middelen snel opraken. Geneesmiddelen hebben immers maar een beperkte houdbaarheidsdatum, dus grote voorraden achter de hand houden gaat niet. In Nederland zelf worden relatief weinig medicijnen geproduceerd.

Dit jaar hebben de grootste verzekeraars voor 37 medicijnen hetzelfde voorkeursmiddel aangewezen, aldus Tinke. Volgens hem gebruiken 3 miljoen Nederlanders minstens één van deze medicijnen.

De Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK) houdt bij hoeveel geneesmiddelen die door minstens één van de grote verzekeraars als voorkeursmiddel zijn aangewezen op dit moment niet geleverd kunnen worden door groothandels. Waar die aantallen begin vorig jaar wekelijks tussen de 200 en 250 middelen bleven hangen, lopen ze sinds enige tijd op. De eerste weken van dit jaar waren er telkens rond de 500 middelen niet leverbaar. Als een middel langer dan twee weken niet beschikbaar is voor patiënten, meldt apothekersorganisatie KNMP dit als een tekort.

Soms is meteen duidelijk wanneer een medicijn weer beschikbaar zal zijn, in andere gevallen is dat onbekend, zegt Tinke. Hij maakt zich grote zorgen. “De situatie is dit jaar extra onrustbarend.”