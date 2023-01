KNMI: code oranje beëindigd in Noord-Brabant en Gelderland

In Noord-Brabant en Gelderland is code oranje beëindigd. Tot 10.00 uur geldt de waarschuwing voor gladheid door ijzel nog wel in Limburg. In Zuid-Limburg kan de gladheid aanhouden tot in de middag. “Mogelijk dat daar ook wat sneeuw valt”, aldus het KNMI.

In Noord-Brabant, Gelderland, Drenthe en Overijssel geldt nog wel code geel omdat het plaatselijk glad kan zijn.

In de nacht van woensdag op donderdag waren er veel ongevallen door gladheid. Donderdagochtend viel het tijdens de ochtendspits mee. Wel was er veel vertraging op de A12 richting Arnhem, bij knooppunt Velperbroek. Hier was eerder in de nacht een ongeval gebeurd. Ook op de A1 tussen Kootwijk en Deventer ging het in de nacht meerdere keren mis, aldus lokale media.

Veiligheidsregio Limburg-Noord meldde donderdagochtend verschillende meldingen binnen te hebben gekregen van ongevallen en blikschade door gladheid. “Ons advies is om nu niet de weg op te gaan als dat niet nodig is. Begin je werkdag thuis en vertrek eventueel pas na 10.00 uur.”