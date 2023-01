Neergeschoten vrouw Zwijndrecht vecht voor haar leven

De vrouw (38) die zaterdag werd neergeschoten in Zwijndrecht vecht in het ziekenhuis voor haar leven, meldt haar familie in een verklaring. De vermoedelijke schutter, haar ex Minh Nghia Vuong, is nog altijd voortvluchtig. De moeder (66) van de gewonde vrouw kwam om het leven bij de schietpartij.

De familie hoopt dat de klopjacht van de politie zorgt voor de arrestatie van de man, “zodat hij zich moet verantwoorden voor deze ongekende daad”. De verklaring is verspreid door de organisatie Namens de familie, die slachtoffers en nabestaanden bijstaat.

De familie laat ook weten dankbaar te zijn dat er 30.000 euro tipgeld is uitgeloofd. “Ze zijn blij dat er zo snel wordt gehandeld om deze gevaarlijke man alsnog op te kunnen pakken.” Omwille van het lopende onderzoek en vanwege de veiligheid van de nabestaanden kan de familie verder niets zeggen. Hun wens is “met rust te worden gelaten” zodat ze kunnen rouwen om het verlies en bidden voor de gewonde vrouw.

Een groot team van de politie is op zoek naar de verdachte. Dinsdagavond werd zijn derde vluchtauto gevonden in Hoek van Holland, in de buurt van het huis van een kennis van hem. Twee andere vluchtauto’s werden eerder gevonden in Zwijndrecht en Rotterdam. Een woordvoerder meldde dat Vuong niet met de veerdienst in Hoek van Holland het land kan verlaten. “Overal waar grenscontrole is, kan hij er niet langs.” Woensdag is een recentere foto van hem online geplaatst, omdat die waarschijnlijk meer lijkt op hoe Vuong er nu uitziet.