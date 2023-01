OM: Jaimie Vaes legde geen nieuwe verklaring af over Lil Kleine

Jaimie Vaes heeft “geen nieuwe verklaring afgelegd” waardoor rapper Lil Kleine niet meer wordt verdacht van poging tot zware mishandeling. Dat meldt het Openbaar Ministerie (OM). De keuze om de verdenking van poging tot zware mishandeling te schrappen, heeft het OM zelf gemaakt.

“Er is geen nieuwe verklaring afgelegd”, stelt een woordvoerder van het OM. “Wij zijn degenen die mensen vervolgen, wij bepalen wat de verdenking is.”

Bovendien is “altijd gezegd” dat Jorik Scholten, zoals de rapper eigenlijk heet, wordt verdacht van mishandeling dan wel zware mishandeling, zegt de woordvoerder. “Als dan blijkt dat er informatie is die de aanklacht verandert, dan gebeurt dat.” Scholten werd vorig jaar februari aangehouden nadat beelden naar buiten waren gekomen waarop het leek dat hij Vaes met haar hoofd tussen een autodeur klemde. Vlak na het incident in februari brak Vaes met Scholten.

De advocaat van Vaes bevestigt donderdag dat de ex van Lil Kleine geen nieuwe verklaring heeft afgelegd. “Aan de hand van de beelden is cliĆ«nte gehoord over dit maar ook andere incidenten”, stelt ze. “Er is haar toen geadviseerd om aangifte te doen, welk advies zij heeft gevolgd. Zij heeft haar aangifte later niet genuanceerd. Het is echter aan het OM om het feit/de feiten te kwalificeren, hetgeen buiten de invloedssfeer van de aangever ligt.”

Het OM bevestigde woensdag dat Scholten alleen nog wordt verdacht van poging tot mishandeling.