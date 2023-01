Plastic retourenvelop darmkankeronderzoek is voortaan kleiner

De plastic retourenvelop voor de poeptest voor onderzoek naar darmkanker is vanaf eind januari de helft kleiner. Het scheelt elk jaar 7000 kilo plastic, zegt Bevolkingsonderzoek Nederland, dat verantwoordelijk is voor het uitvoeren van bevolkingsonderzoeken.

Door minder plastic te gebruiken wil de organisatie de onderzoeken iets duurzamer maken. Jaarlijks krijgen zo’n 2,2 miljoen Nederlanders van 55 tot en met 75 jaar het paarse uitnodigingspakket voor bevolkingsonderzoek naar darmkanker in de brievenbus.

Bij de poeptest kijken onderzoekers of er bloed te vinden is in de opgestuurde proefmonsters. Dit kan namelijk wijzen op darmkanker en poliepen, bultjes aan de binnenkant van de darm die het begin vormen van darmkanker.