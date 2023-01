VWOV: cao-bod streekvervoer blijft staan, ondanks stakingsdreiging

De Vereniging van Werkgevers in het Openbaar Vervoer (VWOV) geeft vakbonden FNV en CNV tot en met dinsdag de tijd om te reageren op haar laatste cao-voorstel voor het streekvervoer. Dat behelst onder meer een loonsverhoging van 8 procent voor dit jaar. Daarmee reageert de VWOV op de ultimatums van de bonden. Als hun eisen niet worden ingewilligd, gaan ze over tot een meerdaagse landelijke staking. Als de bonden niet reageren op het cao-bod, dan vervalt het, zegt de VWOV, en beginnen de onderhandelingen van voren af aan.

Het voorstel van VWOV heeft betrekking op de grootste cao in het streekvervoer waaronder zo’n 13.000 werknemers vallen, vooral buschauffeurs. “Ons cao-voorstel is bovengemiddeld hoog”, legt VWOV-voorzitter Fred Kagie uit. Hij wijst erop dat de sector na twee coronajaren geen reserve heeft. “Dit is de grens van het haalbare. We vragen bonden met nadruk om hiervoor niet weg te lopen, maar om onze werknemers deze stappen te gunnen en te gaan voor rust in onze branche en zekerheid voor de reizigers”, aldus Kagie.

FNV en CNV dreigden woensdag met een landelijke staking in het streekvervoer voor de duur van vijf dagen. Tenzij de VWOV in zou gaan op de cao-eisen van beide bonden. Zo eist het CNV onder meer een stevige loonsverhoging en een aanpak van de hoge werkdruk onder personeel. Het liefst ziet de bond bijvoorbeeld extra tijd voor buschauffeurs om een warme maaltijd te nuttigen tijdens een late dienst. Het ultimatum dat FNV en CNV stelden loopt maandag af.

In het voorstel is ook een regeling opgenomen waardoor oudere werknemers in het streekvervoer voor 60 procent gaan werken tegen 80 procent van hun salaris. Ondertussen bouwen zij 100 procent pensioen op. “Werknemers staan hierom te springen. Juist ook om werkdruk te verlagen voor veel oudere collega’s”, denkt Kagie.

De voorzitter denkt bovendien dat het voorstel van de werkgevers nauwelijks is besproken binnen FNV en CNV. Zo zou de FNV niets hebben besproken, en meteen over zijn gegaan tot staken. Ook het CNV heeft het voorstel niet aan de leden voorgelegd, meldt Kagie, maar enkel gevraagd naar hun actiebereidheid. “Zo blokkeren ze een enorme stap in de arbeidsvoorwaarden voor de hele sector. Dat vinden we onverantwoordelijk.”

Volgens CNV-bestuurder Evert Jan van de Mheen gaat zijn bond niet in op het voorstel en ligt de bal nog altijd bij VWOV. “De vervoerders hebben tot maandag de tijd om in te gaan op ons ultimatum. Doen zij dat niet, dan gaan we staken. We hopen dat de werkgevers wijzer zijn dat het zover te laten komen.”