Activist Winnips overweegt toch naar demonstratie A12 te gaan

Klimaatactivist Lucas Winnips overweegt toch om zaterdag naar de demonstratie op de A12 van Extinction Rebellion te gaan, zo meldt hij vrijdagavond aan tafel bij talkshow Op1. Hij probeerde eerder op de dag tevergeefs een zogeheten gedragsaanwijzing, die beschrijft dat hij de komende tijd niet op of in de buurt van de Utrechtsebaan mag komen, van tafel te krijgen.

“Ik heb opgeroepen om naar die demonstratie te gaan”, legt hij uit als hem gevraagd wordt of hij alsnog op de A12 zal worden gezien. “Ik voel me in zekere zin verplicht er ook te zijn. Maar ik wil er ook goed over nadenken.” Even later zei Winnips dat het alsnog komen een optie is “die ik serieus ga overwegen”.

De voorzieningenrechter kon vrijdag in een aangespannen kort geding niet oordelen of het al dan niet terecht is dat het Openbaar Ministerie de man de toegang heeft ontzegd tot de Utrechtsebaan. “Demonstreren is een grondrecht, een groot goed in onze democratische samenleving”, stelde de rechter. “Maar dat recht is ook niet onbegrensd. Als dat noodzakelijk is, mag dat worden beperkt.”

Naast Winnips hebben nog zes andere klimaatactivisten, die donderdag enige tijd vastzaten, te horen gekregen dat ze zich niet op de Utrechtsebaan mogen begeven. Extinction Rebellion heeft deze locatie uitgekozen omdat het stuk snelweg tussen het ministerie van Economische Zaken en het tijdelijke gebouw van de Tweede Kamer ligt.

Na de aanhoudingen lieten meerdere maatschappelijke organisaties weten de acties van het OM onterecht te vinden en “een poging om het maatschappelijk debat over vreedzaam actievoeren negatief te be├»nvloeden en te criminaliseren”. De directeuren van ongeveer veertig maatschappelijke organisaties doen daarom mee aan een steunactie voor het protest. Het gaat onder meer om Greenpeace, FNV, Urgenda, het Aidsfonds, Cordaid, het COC, de Fietsersbond, het Humanistisch Verbond, Milieudefensie en Stichting Vluchteling.