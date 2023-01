Klimaatactivist eist opheffing gebiedsverbod voor betoging A12

De klimaatactivist die vorige week werd aangehouden wegens opruiing, eist vrijdag voor de rechtbank in Den Haag dat een gebiedsverbod tegen hem van tafel gaat. Activist Lucas Winnips werd vorige week aangehouden omdat hij via sociale media mensen had opgeroepen om zaterdag deel te nemen aan een klimaatbetoging op de A12, de snelweg die Den Haag in gaat. Na verhoor werd hij weer vrijgelaten. De activist kreeg daarbij te horen dat hij de komende tijd niet op of in de buurt van de Utrechtsebaan mag komen, zoals het stuk snelweg heet.

Advocaat Willem Jebbink vindt dat justitie zijn cliënt, die aanhanger is van Extinction Rebellion, daarmee ten onrechte zijn demonstratierecht afneemt. “In ons wettelijk systeem is geregeld dat alleen de burgemeester dat recht mag inperken”, aldus Jebbink. Verder stelt hij dat een demonstrant “niet van tevoren mag worden gediskwalificeerd”.

Na Winnips werden nog zes activisten aangehouden omdat ze opriepen de A12 te blokkeren. “Zo’n blokkade leidt tot zeer gevaarlijke situaties, niet alleen voor de demonstranten maar ook voor andere verkeersdeelnemers”, stelt het OM.

De aanhoudingen gaan diverse organisaties te ver. Voor bestuurders van organisaties als FNV, Milieudefensie, Oxfam Novib en Urgenda is het optreden van de autoriteiten juist reden om zich zaterdag bij het protest aan te sluiten. Dat is overigens niet officieel aangemeld bij de gemeente Den Haag, terwijl dat volgens de gemeentelijke regels verplicht is. Den Haag kent ook een lokaal verbod op het blokkeren van wegen.