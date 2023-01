OM eist in hoger beroep in moordzaak advocaat Derk Wiersum

Het Openbaar Ministerie komt vrijdag in hoger beroep met de strafeisen tegen de twee mannen die worden verdacht van de moord op advocaat Derk Wiersum. Het tweetal, Moreno B. en Giërmo B. (geen familie), staat terecht voor het gerechtshof Amsterdam, in de extra beveiligde rechtszaal op Schiphol. De verdachten zeggen dat zij onschuldig zijn.

De rechtbank veroordeelde hen in 2021 tot dertig jaar cel, na een eis van het Openbaar Ministerie tot levenslang. Wiersum (44) was een van de advocaten van Nabil B., de kroongetuige in het nog steeds lopende liquidatieproces rond Ridouan Taghi. Zowel de verdachten als het OM tekenden hoger beroep aan tegen het vonnis.

Wiersum werd op 18 september 2019 bij zijn woning Amsterdam-Buitenveldert doodgeschoten, toen hij net in de auto was gestapt om naar zijn werk te gaan. De moord sloeg in als een bom. In maart 2018 was de broer van kroongetuige B. doodgeschoten, in juli 2021 werd zijn vertrouwenspersoon Peter R. de Vries vermoord.

Alom wordt aangenomen dat Taghi achter de moorden zit, om zich op ‘verrader’ Nabil B. te wreken. Er staat in dat verband echter nog niets vast. Het onderzoek naar een of meer opdrachtgevers loopt nog. In het liquidatieproces Marengo is vorig jaar levenslang geëist tegen Taghi.