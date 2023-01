Activist Winnips bij blokkade A12 aangehouden, had gebiedsverbod

De politie heeft klimaatactivist Lucas Winnips opgepakt bij de demonstratie van Extinction Rebellion op de Utrechtsebaan in Den Haag. Hij had eerder een gebiedsverbod gekregen, maar is toch naar de blokkade op dit deel van de A12 gegaan. Dat meldt een woordvoerder van Extinction Rebellion zaterdag.

Volgens de woordvoerder van XR heeft Winnips het gebiedsverbod geschonden omdat hij het klimaat belangrijk vindt. De activist is door de politie in een bus afgevoerd.

Het Openbaar Ministerie had Winnips vrijdag de toegang tot de Utrechtsebaan ontzegd omdat hij ertoe had opgeroepen om zaterdag naar de blokkade van dit stuk weg te gaan. Dat is volgens het OM strafbaar. Winnips had nog tevergeefs geprobeerd de zogeheten gedragsaanwijzing bij de rechter aan te vechten in een kort geding.

Naast Winnips hadden nog zes andere klimaatactivisten, die donderdag enige tijd vastzaten, te horen gekregen dat ze zich niet op de Utrechtsebaan mogen begeven.