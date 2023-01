Beschilderen sculptuur zwarte vrouw Curaçao door koning onder vuur

Een van de activiteiten van de koninklijke familie die donderdag staan gepland op Curaçao ligt onder vuur vanwege “karikaturale ongevoeligheid”. Prinses Amalia, koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn zaterdagochtend op Bonaire officieel begonnen aan het tweeweekse bezoek aan het Caribisch deel van Nederland. Woensdag komen ze aan op Curaçao.

Daar gaan ze donderdag tijdens een bezoek een zogeheten Chichi beschilderen. Volgens de Rijksvoorlichtingsdienst “een typisch Curaçaose sculptuur die de verantwoordelijke oudere zus in het gezin symboliseert”. Volgens critici “een karikatuur van een zwarte vrouw met haar benen wijd gespreid en grote borsten prominent tonend”.

De tegenstanders noemen dit in tijden waarin de Curaçaose bevolking bezig is met het verwerken van het slavernijverleden, onder meer door de excuses van premier Mark Rutte vorige maand, ongepast voor het koninklijk bezoek. Het protest is begonnen door een galeriehoudster.

Ze krijgt, onder meer op sociale media, steeds meer bijval van mensen die in de voorstelling van de Chichi helemaal geen symbool zien van de verantwoordelijke oudere zus. Ze noemen het karikatuur die in strijd is met “de zoektocht naar gelijkwaardigheid en het zelfrespect van de zwarte bevolking”.