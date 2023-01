Deel op A12 bij Den Haag aangehouden actievoerders weer vrij

Een deel van de honderden actievoerders van Extinction Rebellion die zaterdag zijn gearresteerd op de Utrechtsebaan (A12) in Den Haag is weer vrij. Volgens de politie beslist het Openbaar Ministerie op een later moment of ze straf krijgen, en zo ja welke. Een woordvoerder zegt nog altijd niet exact te weten hoeveel activisten er zijn aangehouden, maar spreekt van “enkele honderden”.

Ondanks een verbod van de gemeente probeerden twaalf activisten even voor het middaguur de A12 te blokkeren. Ze werden aangehouden voor het plegen van voorbereidingshandelingen voor een strafbaar feit, aldus de politie. Kort daarna liepen honderden mensen de tunnelbak in aan de Utrechtsebaan om daar te demonstreren. De politie verzocht hen meerdere keren te vertrekken en een groot deel voldeed daaraan. De klimaatactivisten die bleven, werden aangehouden.

De politie zegt dat de aanhoudingen zowel aan de kant van de actievoerders als de politie “rustig en vreedzaam” verliepen. Alle arrestanten zijn overgebracht naar het politiebureau, waar agenten zijn begonnen hun identiteit vast te stellen. Minderjarigen en mensen met een medische aandoening konden zich melden om met voorrang te worden afgehandeld.

Volgens een politiewoordvoerder is er ook een journalist aangehouden. Toen werd vastgesteld dat het inderdaad om een verslaggever ging, is hij volgens de politie “zo snel mogelijk vrijgelaten”.

Rond 17.00 uur waren de laatste actievoerders weggehaald van en langs de weg. Dik een half uur later werd de A12 weer vrijgegeven voor het verkeer.