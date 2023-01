Nieuw reisadvies voor Turkije: vermijd grote demonstraties

Nederlanders in Turkije kunnen demonstraties en andere grote bijeenkomsten beter vermijden omdat deze gewelddadig kunnen worden. Er is een toenemend risico op demonstraties tegen Nederland, staat in een nieuw reisadvies voor Turkije van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Aanleiding voor de waarschuwing zijn twee recente anti-islamitische acties waarbij korans werden vernield. Pegida-voorman Edwin Wagensveld verscheurde afgelopen zondag een exemplaar van de koran in Den Haag. Eerder verbrandde in Zweden een rechts-extremist een koran. Deze acties “kunnen anti-Westerse gevoelens oproepen en leiden tot demonstraties”, staat in het reisadvies. “Ook is er een verhoogde dreiging op een aanslag tegen Westerse doelen en gebedshuizen.”