Woningcorporatie Ymere wil meer regie minister tegen bouwimpasse

Woningcorporaties staan “te trappelen” om de wooncrisis te helpen oplossen. Dat kunnen ze echter niet alleen, zegt directievoorzitter Erik Gerritsen van Ymere, de grootste corporatie van Nederland. Hij wil wel nog meer regie van woonminister Hugo de Jonge en denkt bovendien dat de bestaande woningvoorraad veel beter kan worden benut dan nu. Ook voor sneller bouwen heeft Gerritsen ideeën. Verder kunnen fiscale maatregelen woningcorporaties meer armslag geven.

De Jonge wil dat er 900.000 nieuwe woningen tot en met 2030 bijkomen. Het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) bracht de minister – en alle woningzoekenden – deze week geen goed nieuws: naar verwachting gaan bouwbedrijven de komende twee jaar 10 procent minder huizen opleveren dan in 2022.

“We mogen ons daardoor niet uit het veld laten slaan”, zei voorzitter Martin van Rijn van woningcorporatiekoepel Aedes donderdag in een reactie. Daar is Gerritsen het mee eens.

Gerritsen denkt dat De Jonge kan ingrijpen als bouwplannen vastzitten. Dat is volgens hem aan de hand in Haarlemmermeer, waar 12.000 woningen gebouwd kunnen worden. Door gehakketak tussen betrokken partijen is nog geen steen gemetseld. Ook het makkelijker maken van woningdelen leidt tot beter gebruik van al bestaande woningen, meent Gerritsen. Het schrappen van de kostendelersnorm draagt daar volgens hem aan bij. Dan worden ouders of huisgenoten niet meer op hun uitkering gekort als een inwonend kind 27 jaar wordt.

Ook zouden gemeenten vanwege schaarse locaties vaker moeten durven om tijdelijke plekken aan te wijzen, oppert Gerritsen. Daar kunnen dan voor een periode van tien tot vijftien jaar woningen verrijzen.

Verder krijgen corporaties meer ruimte voor bouw of verduurzaming als fiscale regels worden aangepast. Gerritsen denkt onder meer aan afschaffing van de vennootschapsbelasting, die over winst wordt geheven, voor corporaties. Aangezien woningcorporaties helemaal geen winst mogen maken, vindt Gerritsen het absurd dat die heffing voor hen geldt.

Ymere wil ook de kosten voor verduurzaming van sociale huurwoningen fiscaal aftrekbaar maken. Corporaties moeten daar veel geld voor lenen. Vooral corporaties met veel slecht geïsoleerde huizen kunnen dat niet lang volhouden.

De Jonge is bereid te kijken naar financiële instrumenten. Het kabinet springt onder meer al bij met de zogeheten Woningbouwimpuls. Daarmee kunnen projecten doorgaan die anders de financiën niet rond kregen, zegt De Jonge. Wel vindt hij dat alle betrokken partijen bereid moeten zijn geld bij te leggen.

Financiën zijn volgens De Jonge dan ook niet het grootste probleem. Meer heil ziet hij in het sterk verkorten van procedures. Ook moeten gemeenten beginnen met het bouwen op locaties die snel te ontwikkelen zijn, zelfs als die aan de rand van een dorp of stad liggen. “Niet ieder stukje groen is te beschermen natuur, soms is een weiland gewoon een weiland en kan daar gebouwd worden.” Gemeenten, provincies en ontwikkelaars moeten hier flexibeler in zijn, aldus De Jonge.