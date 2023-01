Gemeenten zien vertraging ontstaan in nieuwbouwprojecten

Meerdere gemeenten in het land zien dat nieuwbouwprojecten vertraging oplopen. Dit komt onder meer door de stijgende bouwkosten, personeelstekort in de bouw, de stikstofproblematiek en/of teruglopende animo voor (duurdere) woningen, blijkt uit een rondgang van het ANP.

Vorige week voorspelde het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) een rem op nieuwbouwwoningen. Volgens het onafhankelijk onderzoeksbureau worden er naar verwachting dit en volgend jaar minder woningen gebouwd door de gestegen kosten voor bouwmaterialen en hogere rentes.

Van de 33 bouwprojecten waarvan de gemeente Leiden (Zuid-Holland) verwachtte dat die in 2023 zouden beginnen, zijn er twee uitgesteld. De ontwikkelaar besloot hiertoe vanwege de huidige marktomstandigheden, aldus een gemeentewoordvoerder. Het betreft in totaal 649 woningen, waarvan 230 woningen mogelijk een jaar vertraging oplopen. Van de andere 419 woningen is nog onbekend wanneer de bouw begint.

In de Gelderse gemeente Renkum komt de gewenste versnelling van woningbouw moeilijk van de grond, zegt een woordvoerder. Ook ligt de bouw van honderden woningen momenteel stil. Dit komt volgens de woordvoerder door “uiteenlopende redenen”. Naar verwachting wordt de bouw op een later moment weer opgepakt.

In de Noord-Brabantse gemeente Cranendonck zijn vorig jaar minder woningen opgeleverd dan gepland en dat is ook de verwachting voor dit jaar. Precieze aantallen kan de gemeente niet geven “vanwege problemen met de registratie”. Het project Neerlanden II, dat ruim negentig woningen telt, is volgens een woordvoerder uitgesteld met minstens een jaar.

De gemeente Wierden (Overijssel) schetst eenzelfde beeld. Ook hier zijn afgelopen jaar minder woningen gebouwd dan was voorzien. Nieuwbouwprojecten worden uitgesteld, zoals twee woon-zorglocaties met respectievelijk 24 en 34 woningen en een aantal particuliere initiatieven.

In een aantal gemeenten worden plannen heroverwogen om een ander type woningen te realiseren dan aanvankelijk was gepland. Zoals in de gemeente Ede (Gelderland) waar dure vrijesectorwoningen plaats maken voor sociale huur en betaalbare koop, laat een woordvoerder weten.