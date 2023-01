Overval op casino in Maastricht

Een casino aan de Gubbelstraat in Maastricht is in de nacht van zondag op maandag overvallen. Twee verdachten zijn na de gewapende overval rond middernacht op een zwarte Vespa scooter weggereden in de richting van de Wilhelminabrug in de stad, meldt de politie.

Even daarvoor waren de twee overvallers met gezichtbedekkende kleding de zaak binnengekomen. Ze bedreigden het personeel met wapens en namen een onbekend geldbedrag mee. Niemand raakte gewond.

De bestuurder van de scooter zou een zwarte jas en een donkergrijze broek hebben gedragen. De bijrijder droeg een zwarte jas en een beige broek. De politie roept mensen die tips hebben op zich te melden. Want naast forensisch onderzoek spreekt de politie ook met getuigen en bekijkt zij beschikbare camerabeelden. Er is nog niemand aangehouden.

In Geleen, eveneens in de provincie Limburg, werd in de nacht van vrijdag op zaterdag ook al een casino overvallen.