Samsung telefoons tegenwoordig beste zakelijke telefoons! 

Als ondernemer heb je veel vrijheid, maar menig ondernemer vergeet wel eens te ontspannen en een stapje terug te doen. Om niet altijd verbonden te zijn met werk, maken veel ondernemers gebruik van een werktelefoon. Deze kunnen ze immers wegleggen om niet gestoord te worden in vrije tijd.

Zakelijke Samsung populair

Een zakelijke Samsung is tegenwoordig bijvoorbeeld één van de meest gebruikte merken. Op dit moment vallen de Samsungmodellen zelfs onder de beste zakelijke telefoons van tegenwoordig, meldt BusinessBox. Samsungtelefoons zijn van een goede kwaliteit én goed betaalbaar, twee grote voordelen voor ondernemers. Het merk is geen nieuwe speler op het gebied van de zakelijke toestellen. Deze site berichtte in 2018 al dat Samsung een groter aandeel aan zakelijke telefoons in Nederland had dan Apple, die voorheen koploper was Vijf jaar later lijkt Samsung nog even hard aan de weg te timmeren.

Het nemen van een zakelijk abonnement met een Samsungtoestel neemt dusdanige voordelen met zich mee, dat de populariteit ontzettend groot blijft. Als gebruiker kun je veel keuzes maken over bijvoorbeeld het aantal GB’s en belminuten en de duur van het abonnement. Ook kan men iedere maand het abonnement wijzigen. Op het Samsungtoestel heeft Samsung vooraf al handige apps geprogrammeerd. Denk dan aan apps als Word, Excel en PowerPoint. Apps die zakelijk veel gebruikt worden.

Daarnaast is er een groot aanbod aan toestellen. Iedereen kan dus een zakelijke Samsung vinden die binnen budget past.

Bewuste keuze

Als ondernemer moet je te allen tijde bewuste keuzes maken. Zeker als het gaat om geld. De aanschaf van een zakelijk abonnement en toestel valt daar natuurlijk ook onder. Mocht je influenceer zijn, of veel promotie maken op social media, dan kan het bijvoorbeeld handig zijn goed te kijken naar een toestel met een goede camera. Een ondernemer die veel moet vergaderen kan juist weer gebaat zijn bij een toestel met een groot scherm, meldt BusinessBox.

Het kiezen van het zakelijke abonnement bij dit toestel is natuurlijk ook een keuze waar bewust bij stil moet worden gestaan. Als ondernemer kiest men al snel voor veel belminuten, men wil immers niet aan het eind van de maand onbereikbaar zijn. Het aantal GB’s kan echter ook belangrijk zijn. Ondernemers die veel onderweg aan het mailen zijn en veel gebruik maken van het internet, dan kan een groot aantal GB’s voordelig zijn. Ben je ondernemer op kantoor met WiFi, dan is zo’n groot aantal GB misschien helemaal niet nodig.

Vouwtelefoons

RTL meldde deze maand dat marktonderzoekers verwachten dat het aantal vouwtelefoons dat verkocht gaat worden in 2023 enorm zal toenemen. Samsung is met 82 procent de marktleider in vouwtelefoons. Vouwtelefoons winnen aan populariteit en voor ondernemend Nederland is de vouwtelefoon ook een optie. Bijvoorbeeld de Samsung Galaxy Z Flip en de Galaxy Z Fold. Er bestaat een goede kans dat Samsung overstapt op een andere soort scharnier, waarmee de telefoons dicht kunnen vouwen. Nu gebruiken zij een u-vormige scharnier, waardoor een groef in het scherm zichtbaar is. Naar aller waarschijnlijkheid, gaat dit verbeteren.