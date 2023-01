Verkoop warmtepompen groeide in 2022 sneller dan cv-ketels

De populariteit van de warmtepomp in Nederland neemt snel toe. De verkoop van deze pompen groeide vorig jaar zowel procentueel als in aantallen sneller dan die van cv-ketels. Afgelopen jaar plaatsten installateurs bijna 100.000 warmtepompen, meldt Techniek Nederland op basis van cijfers van de Nederlandse Verwarmingsindustrie en het Trendrapport Warmtepompen. Dat is een stijging van 37 procent in vergelijking met 2021.

Ondanks de opmars van de warmtepomp is de cv-ketel nog altijd het meest ge├»nstalleerde verwarmingstoestel. In 2022 werden er 440.000 verkocht. Dat is 2 procent meer dan in 2021. Voorzitter Doekle Terpstra van Techniek Nederland is niet verbaasd over de cijfers. “Door de hoge gasprijs is verduurzamen nog nooit zo lonend geweest.” Daarnaast werkt een hybride warmtepomp in combinatie met een cv-ketel, waardoor het volgens Terpstra logisch is dat ook de verkoop van cv-ketels toeneemt.

De komende jaren verwacht Techniek Nederland nog dat de verkoop van cv-ketels vergelijkbaar zal zijn met die van dit jaar. Op de langere termijn zal het aantal cv-ketels gaan dalen. Nieuwbouwwoningen krijgen geen gasaansluiting meer en ook in de bestaande bouw worden steeds meer woningen aardgasvrij gemaakt. Die woningen krijgen een warmtepomp of een aansluiting op een warmtenet.

Vanaf 2026 zijn huiseigenaren bij vervanging van hun cv-ketel ook verplicht om minimaal een hybride warmtepomp te laten installeren. De verkoop van hybride warmtepompen zal dan nog sneller gaan groeien.