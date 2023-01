Waakhond: centraal opslaan vingerafdruk en handtekening riskant

Het is riskant om alle vingerafdrukken, handtekeningen en pasfoto’s van alle Nederlanders op één plek op te slaan. Daarvoor waarschuwt de toezichthouder voor privacy, de Autoriteit Persoonsgegevens. Die zegt dat het kabinet met de plannen voor centrale opslag de grote privacyrisico’s “niet goed meeweegt”.

De waakhond adviseert het kabinet om de plannen “grondig aan te passen of anders in te trekken”. Voorzitter Aleid Wolfsen spreekt in een verklaring van “een goudmijn voor cybercriminelen. In plaats van in te moeten breken in de databases van ruim driehonderd gemeenten zijn criminelen straks met één hack klaar.” Volgens de autoriteit legt het kabinet niet goed uit waarom de centrale opslag nodig is en worden de nadelen niet goed in kaart gebracht.

Momenteel heeft elke gemeente een eigen database. Daar worden de persoonsgegevens opgeslagen van mensen die een paspoort of identiteitskaart hebben aangevraagd. Het kabinet wil de Paspoortwet veranderen. Als dat gebeurt, komt er een centrale database. Vingerafdrukken zitten daarin tot mensen hun paspoort of ID-kaart hebben gekregen, pasfoto’s en handtekeningen blijven langer bewaard.