Advocaten verdachten moordzaak-Wiersum bepleiten vrijspraak

De veroordeling door de rechtbank van de twee verdachten van de moord op advocaat Derk Wiersum berust op drijfzand en moet ongedaan worden gemaakt. Het gerechtshof Amsterdam, dat de zaak in hoger beroep behandelt, moet het duo vrijspreken, betoogden hun advocaten dinsdag in hun pleidooi in de extra beveiligde rechtszaal op Schiphol.

De bewijsvoering van het Openbaar Ministerie deugt niet, vinden zij. “Die zou als een Zwitsers uurwerk moeten zijn en precies in elkaar moeten passen”, aldus een van de advocaten. “Maar hier zijn wat tandwieltjes op tafel blijven liggen.”

Derk Wiersum (44) werd op 18 september 2019 doodgeschoten bij zijn huis in Amsterdam-Buitenveldert. Hij was een van de advocaten van Nabil B., de kroongetuige in het liquidatieproces rond Ridouan Taghi, Marengo. Verdachte Giërmo B. (39) werd diezelfde maand nog gearresteerd, de aanhouding van Moreno B. (33) volgde in januari 2020. Beiden hebben van meet af aan ontkend dat zij de moord op hun geweten hebben.

De bezwaren van hun advocaten tegen de bevindingen van het grootscheepse politieonderzoek zijn talrijk. Het door justitie verzamelde bewijs leunt voor een deel op in kaart gebrachte telefoonverkeer van de verdachten. Volgens de raadslieden is dit niet volgens de regels gegaan en moet de rechter de resultaten buiten beschouwing laten. Door het vergaren van de gegevens is het privéleven van de twee mannen “op straat komen te liggen”, betoogden de advocaten. Zo werd onder meer duidelijk dat beiden er een minnares op na hielden.

Het OM eiste vorige week een levenslange gevangenisstraf tegen de beide verdachten. Zij kregen in 2021 van de rechtbank dertig jaar cel, na eveneens een eis tot levenslang. Volgens hun verdedigers baseert het OM die maximale eis op oneigenlijke argumenten, zoals de stelling dat de moord op Wiersum een aanslag op de rechtsstaat was, omdat het slachtoffer advocaat was.

Dat een moord op een raadsman een zeer uitzonderlijke en schokkende gebeurtenis is, daarover zijn ook de raadslieden in de strafzaak tegen Moreno B. en Giërmo B. het eens. Maar dat het slachtoffer een advocaat is, “een dienaar van de rechtsstaat”, mag niet tot het opleggen van extra straf leiden, vinden zij, voor het geval het hof tot een veroordeling komt. Advocaten genieten geen extra rechtsbescherming, aan hun leven mag niet meer waarde worden toegekend, vinden de de raadslieden. “Ieder leven is evenveel waard.”

De advocaten konden hun pleidooien dinsdag niet afronden. Woensdag zullen zij hiermee verder gaan. Daarna kan het OM nog op hun kritiek reageren.