Bonden en werkgevers ziekenhuizen komen nog niet uit nieuwe cao

De bonden en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) hebben in de nacht van maandag op dinsdag nog geen akkoord bereikt over een nieuwe cao voor de 200.000 ziekenhuismedewerkers. De partijen zaten sinds maandagochtend bij elkaar in een poging om tot een overeenkomst te komen.

De NVZ zegt dat de bonden een aanbod van een loonsverhoging van 10 procent voor een jaar hebben afgewezen. Ook een verhoging van 13 procent in het tweede jaar zou zijn afgewezen. “Dit hadden we echt niet kunnen bedenken. Dat de vakbonden nu afhaken is onbestaanbaar en verbijsterend”, zegt NVZ-voorzitter Ad Melkert. Het is echt niet te geloven dat de bonden dit op deze manier laten liggen”, aldus de voorzitter.

Een woordvoerder van NU’91 bevestigt dat de onderhandelingen zijn gestopt, maar zegt het officiĆ«le eindbod van de werkgevers dinsdag te verwachten. Van een afgewezen bod zou nu nog geen sprake zijn. De bonden spraken eerder van “een laatste kans voor de werkgever”, nadat ook na de zesde onderhandelingsronde op 20 januari geen akkoord werd bereikt. Leden van NU’91 zeiden zich anders op acties te beraden.

“Met ons voorstel van 13 procent in twee jaar tijd zijn acties buitenproportioneel en onnodig”, zegt Melkert. Volgens de vereniging hebben de bonden tijdens de onderhandelingen niet de indruk gewekt bereid te zijn een nieuwe cao af te sluiten.

Naast NU’91 zijn FNV Zorg & Welzijn, FBZ en CNV Zorg & Welzijn de andere drie bonden. De huidige cao loopt eind deze maand af.