Een op zes klanten Mediq ruilde apneu-apparaat Philips nog niet

Bijna een zesde van de klanten van leverancier Mediq met een slaapapneu-apparaat van Philips, heeft nog geen gehoor gegeven aan de oproep om dat om te ruilen. Van de tienduizenden mensen die via Mediq zo’n apparaat kregen geleverd, heeft 84 procent inmiddels wel actie ondernomen. De leverancier hoopt ook de overige 16 procent nog te bereiken.

In de loop van 2021 werd een terugroepactie voor de apparatuur opgezet. Philips zag zich daartoe genoodzaakt omdat er een risico is dat deeltjes van het schuim dat in de apparaten is verwerkt voor geluidsdemping loskomen. Als iemand die deeltjes inademt, kan dat gezondheidsschade opleveren. Dat risico is volgens Philips zeer klein. Wel moeten alle apparaten wereldwijd worden vervangen.

Mediq is een grote speler in de verspreiding van de apparatuur in Nederland. Het bedrijf regelt ook het omruilen van de apparaten. De 84 procent noemt Mediq “een mooi percentage”, maar het is volgens het bedrijf belangrijk om ook met de overige 16 procent in contact te komen.