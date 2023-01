Kamerleden willen actie van NPO na derde voorgenomen sanctie ON!

D66, CDA en PvdA willen dat de NPO consequenties verbindt aan de derde sanctie die de publieke omroep in korte tijd wil uitdelen aan Ongehoord Nederland (ON!). D66 en PvdA willen dat de NPO een verzoek indient bij staatssecretaris Gunay Uslu (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) om de vergunning van ON! in te trekken. Het CDA gaat nog niet zover en wil dat de NPO duidelijk maakt wat deze van plan is met ON!.

“Op hoeveel sancties moeten we nog wachten voordat er wordt ingegrepen?”, zegt Mohammed Mohandis van de PvdA. Hij hoopt dat de NPO Uslu gaat verzoeken om de licentie van ON! in te trekken. Maar hij vindt ook dat de staatssecretaris zich hier niet achter moet verschuilen. “Er is voldoende grond om nu zelf een keer kleur te bekennen en stappen te zetten.” De parlementariĆ«r heeft hierover Kamervragen gesteld aan de staatssecretaris.

“D66 vindt dat de plek van Ongehoord Nederland in het publieke bestel onhoudbaar is geworden”, zegt het Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma van de partij. “Dit gaat over het voorkomen dat nog langer doelbewust en bij herhaling aantoonbaar foutieve informatie via een publieke omroep verspreid wordt.”

“De NPO is het aan de kijker verplicht om hier helderheid over te geven”, zegt Lucille Werner van het CDA. Ze wil niet invullen welke maatregelen de publieke omroep precies zou moeten nemen.

Pim van Strien van de VVD spreekt van een “impasse op het Mediapark” die moet worden doorbroken. “Het kan niet zo zijn dat we drie, vier, vijf sancties krijgen en de NPO niet overgaat tot de stap naar OCW.”

Uslu zegt via haar woordvoerder dat ze nog niet aan zet is volgens de procedure die staat beschreven in de Mediawet. De bewindsvrouw kan pas besluiten om de licentie van ON! in te trekken na een verzoek van de NPO, die hier pas over na wil denken als de derde sanctie definitief is. “Het zou een impactvol besluit zijn, dus het is ontzettend belangrijk dat we dit hele proces zeer zorgvuldig doorlopen”, aldus haar zegsman. Die zegt ook dat het proces zo in elkaar zit om politiek Den Haag op zo groot mogelijke afstand te zetten van het Mediapark in Hilversum.

De NPO is van plan om ON! een derde financiĆ«le sanctie op te leggen naar aanleiding van een rapport van de ombudsman van de publieke omroep. Daarin staat dat de omroep de journalistieke code van de NPO in het tweede seizoen van het programma Ongehoord Nieuws “stelselmatig heeft overtreden”. ON! heeft twee weken de tijd om te reageren.