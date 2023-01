Krijgsmacht moet groener worden, inclusief het varen en vliegen

De krijgsmacht moet de komende jaren beter voorbereid zijn op klimaatverandering, onafhankelijker worden van fossiele brandstoffen en minder grondstoffen verbruiken. Dat staat in de duurzaamheidsplannen die staatssecretaris Christophe van der Maat (Defensie) aan de Kamer heeft gestuurd.

Een deel van de plannen van de staatssecretaris had ook van een ander ministerie kunnen komen. Zo moeten gebouwen energiezuiniger worden, worden plannen gemaakt voor duurzamere dienstreizen en moet er minder afval geproduceerd worden. Maar er zijn ook plannen om bijvoorbeeld de uitstoot van oorlogsschepen te verminderen en vliegbases te vergroenen. Zelfs kampementen moeten duurzamer worden.

De verduurzaming moet zoveel mogelijk in samenwerking met andere NAVO-landen plaatsvinden, vindt Van der Maat. Hij wijst er ook op dat Defensie nu aan het investeren is in spullen, waardoor er voorlopig juist meer fossiele brandstoffen verbruikt zullen worden. Plannen om daar minder afhankelijk van te worden, mogen in principe niet slecht zijn voor de inzetbaarheid. Sterker: als het lukt, zal de krijgsmacht juist onafhankelijker kunnen opereren – mede omdat er dan minder aanvoerlijnen zijn die verstoord kunnen worden.

Voor de plannen zijn miljoenen euro’s nodig. Het geld komt uit verschillende potjes. Voor verduurzaming van het vastgoed is dit jaar 18 miljoen euro beschikbaar, oplopend tot 60 miljoen in 2026. In dat jaar is er ook 12 miljoen euro voor duurzame brandstof en 14 miljoen om de voertuigen voor klussen als goederenvervoer en gewone auto’s te vervangen door emissievrije voertuigen.